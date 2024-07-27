الامارات | ابراهيم النمر رئيسا للجنة كرة قدم الصالات بعد إعادة تشكيلها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد اتحاد الإمارات لكرة القدم تشكيل لجنة كرة قدم الصالات برئاسة إبراهيم حسن النمر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعضوية كل من شهاب العوضي، وعبد الرؤوف المرزوقي، ومنصور بوسمرة، وأمل وائل.

وقدم اتحاد الكرة في بيان صحافي ،الشكر والتقدير إلى عبدالملك جاني رئيس اللجنة السابقة، وللأعضاء على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية .