موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري بعد الفوز على المصري

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم.



جاء هدف المارد الأحمر من خلال اللاعب وسام أبو علي، بعدما وضع الكرة بالرأس في شباك حارس المصري.



موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، الإثنين المقبل، والموافق التاسع والعشرون من شهر يوليو الجاري، في تمام التاسعة مساءًا.

وسيبحث المارد الأحمر عن الفوز خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، وذلك من أجل الانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

الجدير بالذكر الأهلي الوصول للنقطة 69 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

في المقابل، يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، ولديه 44 نقطة.