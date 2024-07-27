ستوري نجوم كرة القدم.. تدريبات صلاح.. نيمار وابنته.. صورة مروان محسن لأحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في تدريبات فريق ليفربول.

وشارك جود بيلينجهام نجم المنتخب الإنجليزي ونادي ريال مدريد الإسباني متابعيه، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك السابق، بنشر صورة له رفقة أحمد حسام ميدو نجم الفارس الأبيض السابق.

كما نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، عدد من الصور خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية.

ونشر محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي، صورة له خلال من تدريبات فريق ليفربول.

وحرص مروان محسن لاعب مودرن فيوتشر، على نشر صورة الراحل أحمد رفعت وكتب عليها: "رحم الله روحاً كنا ننتظر خبر شفائها وكسرنا خبر رحيله، رحم الله أرواح لا تعوض ورحلت ولن تنسى وجبر الله قلباً اشتاق، فدعا اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين، وهزنا إليهم الحنين اللهم اغفر لأغلى من رحلوا عن الدنيا، واجعل ملتقانا بهم في الفردوس الأعلى".

كما قام أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، صورة له رفقة مجموعة من أصدقائه، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر عمر مرموش لاعب منتخب مصر الأول وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر تحت 23 عاماً، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وشارك كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مرتدياً شارة قيادة فريق اتحاد جدة.

وحرص سعد سمير لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، على نشر صورة له خلال قيامه بالتدريبات مع الفريق.

وقام مصطفى الزناري لاعب نادي الزمالك بنشر صورة له، خلال تواجده في مباراة الزمالك وبيراميدز.

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