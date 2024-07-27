قيمة الممتلكات التي سرقت من زيكو تقدر بـ542 ألف دولار .. فضيحة في أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر - قبل انطلاقها بساعات شهدت الألعاب الأولمبية في باريس حادثًا أمنيًا جديدًا، إذ تعرض أسطورة كرة القدم البرازيلية زيكو لسرقة حقيبته التي كانت تحتوي على نقود وساعات وألماس.

وتقدم أرتور أنتونيس كويمبرا المعروف بـ«زيكو»، 71 عاما، الذي شارك في 3 نسخ من كأس العالم، بشكوى للشرطة الفرنسية عقب تعرضه للسرقة من داخل سيارته في شمال باريس بعدما ترك النافذة مفتوحة، وفقا لما أوضحه مكتب الادعاء.

وأشارت صحيفة «لو باريزيان» إلى أن قيمة الممتلكات التي سرقت من زيكو تقدر بـ542 ألف دولار، إذ تحتوي حقيبته على ساعة رولكس، سلسلة من الألماس ونقود، فيما أشار مصدر مقرب من القضية إلى أن قيمة المبلغ المصرح عنه مبالغ فيها.

وأحيلت التحقيقات إلى فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة القضائية في باريس.

ويتواجد لاعب فلامنجو وأودينيزي الإيطالي ومدرب اليابان والعراق السابق في باريس كضيف مع البعثة الأولمبية البرازيلية.