باريس سان جيرمان يعقد مفاوضات برشلونة مع نيكو ويليامز

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى مسؤولو نادي برشلونة قلقهم من فشل صفقة نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو بعد دخول باريس سان جيرمان على الخط لضم النجم الإسباني.

أكد تقارير صحفية إسبانية أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان مستعد لدفع مبلغ إلى أتلتيك بلباو أكثر من الشرط الجزائي، وعليه يرى مسؤولو برشلونة أن صفقة ويليامز أصبحت معقدة بعد دخول الخليفي.

وتابعت أن هناك مصادر داخل برشلونة تنفي إبرام اتفاق مع نيكو حتى الآن لأنه لو كان كذلك لقام النادي بدفع الشرط الجزائي مباشرةً.

وواصلت ان مسؤولو برشلونة يتصرفون بحذر بعد العلم بانزعاج أتلتيك بلباو من المفاوضات مع نيكو ولكن يعتقدون أن رد الفعل مبالغ فيه لأن ما يحدث هو الطبيعي للاعب لديه شرط جزائي في عقده.

وتابعت التقارير أن نادي برشلونة لديه عدة أسلحة مثل علاقة نيكو مع بعض لاعبي الفريق مثل لامين وبالدي ولكن النادي لن يستخدمهم كمُفاوضين.

لكن ناديه أتلتيك بلباو يُحاول إقناع ويليامز بالبقاء مع الفريق عن طريق عائلته وخصوصًا شقيقه إيناكي، و المشاركة باليوروباليج مع إقامة النهائي في ملعب سان ماميس.

ويعد نيكو ويليامز من أفضل المواهب الكروية على الساحة في الوقت الحالي، وقدم مستويات مميزة مع منتخب بلاده إسبانيا بعد التتويج بكأس أوروبا على حساب إنجلترا بهدفين لهدف في النهائي، وسجل أحدهما.