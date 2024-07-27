اخبار الرياضه

إيقاف لاعب عربي في أولمبياد باريس 2024 بسبب المنشطات

0 نشر
0 تبليغ

أولمبياد باريس 2024

أولمبياد باريس 2024

كشفت وكالة الاختبارات الدولية عن أول حالة إيقاف في منافسات أولمبياد باريس 2024، التي بدأت بشكل رسمي مساء اليوم الجمعة، وذلك بسبب إيجابية عينة المنشطات الخاصة به.

وانطلقت فعاليات أولمبياد باريس 2024 مساء أمس الجمعة وخطفت أنظار العالم.

وأعلنت وكالة الاختبارات الدولية في بيانًا رسميًا إيقاف لاعب الجودو العراقي، سجاد غانم، بشكل مؤقت، بسبب إيجابية عينته بعد فحصها.

وظهرت نتيجة العينة إيجابية فيما يتعلق بوجود مادتي ميتاندينون وبولدينون، المحظورتين وفقًا لقائمة المواد المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

أقرأ أيضًا.. بسبب محمد صلاح.. تيبو كورتوا يعتذر لجماهير مصر

وتم الإبلاغ عن النتيجة من قبل مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في باريس في 25 يوليو 2024.

وأشارت إلى أن لاعب الجودو سجاد غانم ممنوع من المنافسة أو التدريب أو المشاركة في أي نشاط خلال الألعاب الأولمبية الجارية حاليًا.

ويحق للرياضي الطعن في عقوبة الإيقاف المؤقت أمام محكمة التحكيم ، قسم مكافحة المنشطات، كما يحق له طلب تحليل العينة B.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا