إيقاف لاعب عربي في أولمبياد باريس 2024 بسبب المنشطات

كشفت وكالة الاختبارات الدولية عن أول حالة إيقاف في منافسات أولمبياد باريس 2024، التي بدأت بشكل رسمي مساء اليوم الجمعة، وذلك بسبب إيجابية عينة المنشطات الخاصة به.

وانطلقت فعاليات أولمبياد باريس 2024 مساء أمس الجمعة وخطفت أنظار العالم.

وأعلنت وكالة الاختبارات الدولية في بيانًا رسميًا إيقاف لاعب الجودو العراقي، سجاد غانم، بشكل مؤقت، بسبب إيجابية عينته بعد فحصها.

وظهرت نتيجة العينة إيجابية فيما يتعلق بوجود مادتي ميتاندينون وبولدينون، المحظورتين وفقًا لقائمة المواد المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

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وتم الإبلاغ عن النتيجة من قبل مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في باريس في 25 يوليو 2024.

وأشارت إلى أن لاعب الجودو سجاد غانم ممنوع من المنافسة أو التدريب أو المشاركة في أي نشاط خلال الألعاب الأولمبية الجارية حاليًا.

ويحق للرياضي الطعن في عقوبة الإيقاف المؤقت أمام محكمة التحكيم الرياضية، قسم مكافحة المنشطات، كما يحق له طلب تحليل العينة B.