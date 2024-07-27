الامارات | «براند دبي» تطلق دليل وجهات الرياضة الداخلية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق دليل الوجهات الرياضية الداخلية في دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك ضمن سلسلة الأدلة الإرشادية الخاصة بحملة #وجهات_دبي، والتي تقدم لجميع فئات المجتمع والزوار معلومات تمكنهم من قضاء أوقات صيفية ممتعة في دبي. ويتضمن الدليل أحدث الأنشطة والوجهات الرياضية التي تسعى لرفع مستوى اللياقة البدنية لجميع الأعمار، حيث يقدم فرصة لاستكشاف مجموعة متنوعة من مراكز اللياقة البدنية والملاعب والأندية الرياضية والأنشطة المصممة لتعزيز جودة الحياة والتمتع بالمزيد من الطاقة والنشاط خلال الصيف. وأكدت تنفيذي أول المشاريع الإبداعية في براند دبي، مي النقبي، أن مضمون الدليل يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل مجتمع دبي الأكثر لياقة ونشاطاً عالمياً، وقالت: «يتسم محتوى الدليل بالتنوع حرصاً على توفير معلومات تناسب جميع محبي مختلف الأنشطة الرياضية، على تنوع هواياتهم، كما يلقي الضوء على أماكن فريدة تتميز بها إمارة دبي».