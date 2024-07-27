"بتدمروا جيل".. رسالة غامة من لاعب الأهلي بعد الفوز على المصري وصدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجه مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم، رسالة غاضبة بسبب استمرار منافسات الدوري في ظل حصول كافة اللاعبين على إجازة خلال الفترة الجارية.

وكتب عبدالمنعم، عبر حسابه بمنصة انستجرام عقب الفوز على المصري مساء أمس الجمعة:"كل ثلاث أيام مباراة في ملاعب صعبة جدًا نلعب عليها، كل ثلاث أيام مباراة إزاي حرام بجد العالم كله واخد إجازة وإحنا ماتشات ومعسكرات حرام أنتو كده بتدمروا جيل المفروض يشيل المنتخب السنين الجاية حافظوا علينا زي كل دوريات العالم ما بتحافظ على اللاعبين".

وأتم مدافع الأهلي رسالته بقوله: "أنا واحد من الناس داخل على 57 مباراة بجد تعبت وفاضل لسة 7 ماتشات للاسف احنا متأخرين أوي أوي".

وتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري بعد الفوز على نظيره المصري بهدف نظيف خلال مباراة جمعتهما مساء أمس الجمعة في مؤجلة من الجولة 18 من الدوري.

الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 69 جمعها من 27 مباراة بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف الذي خاض 30 مباراة.

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