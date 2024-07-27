إندريك: رونالدو سبب تشجيعي لـ ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدولي البرازيلي إندريك فيليبي، لاعب ريال مدريد الجديد، السبب وراء بكاؤه خلال حفل تقديمه لاعبًا ضمن صفوف النادي الملكي، والذي شهدته اللحظات القليلة الماضية.

وأكد إندريك على سعادته من التواجد في ريال مدريد، مشيرًا إلى أن وجوده في النادي الإسباني يجعله يشكر الله كثيرًا.

بينما علق على دموعه عندما تم تقديمه، فقال: "بالتأكيد، هذا لم يكن ضمن خططي، لكنه حلم حياتي وتحقق".

وتابع: "كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى ولهذا السبب أصبحت من مشجعي ريال مدريد، اللعب لهذا النادي مثير للإعجاب، وآمل أن نتمكن من تحقيق النجاح سويًا وكتابة قصة عظيمة".

وأردف اللاعب البرازيلي تصريحاته: "بالطبع، لدي سعادةوامتنان لرؤية عائلتي سعيدة، ورأيت دموع والديّ، أنا ممتن لهما لأنهما مفاتيح حياتي، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فأنا لست هنا".