شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: محمد السيد بطل تحدى الصعاب.. ومصر قادرة على زيادة عدد الميداليات والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسى الحديث، التهنئة إلى البطل محمد السيد بطل مصر فى السلاح، بعد الفوز بالميدالية البرونزية عقب تغلبه على بطل المجر فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى دورة الألعاب الاولمبية "أولمبياد باريس 2024".

وقال العريان: شاهدنا جميعا فرحة المصريين واهتمام ومتابعة كل الجماهير لمباراة مصر تحديدا أثناء لعبة على الميدالية البرونزية موجها التحية لهذا البطل الذى تحدى كل الصعاب وأسعد كل الجماهير المصرية.

وطالب شريف العريان كافة الجماهير المصرية بدعم ومساندة كل أبطال مصر فى تلك المرحلة المهمة فى تاريخ الرياضة المصرية من أجل تحقيق مزيد من الميداليات فى المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس اتحاد الخماسى الحديث أن مصر قادرة على زيادة عدد الميداليات من خلال أبطالها فى أكثر من لعبة فى الأيام القادمة وعلينا جميعا دعم الأبطال فى تلك المرحلة.

وتمكن محمد السيد من الفوز في مباراة الميدالية البرونزية على حساب نظيره بطل المجر بنتيجة 8-7 ليحصد بذلك المركز الثالث ويقتنص أول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس 2024.

افتتح محمد السيد مشواره بالبطولة بالفوز على بطل كولومبيا في دور الـ32 بنتيجة 15-7 قبل أن يفوز على بطل إيطاليا في ثمن النهائي بنتيجة 15-10.

وفي مباراة ربع النهائي، فاز السيد على نظيره بطل بلجيكا باللمسة الذهبية بنتيجة 9-8 قبل أن يخسر من بطل فرنسا في نصف النهائي بنتيجة 15-9 ليخوض مباراة الميدالية البرونزية ويفوز بها على حساب بطل المجر.

تشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بأكبر بعثة في تاريخها، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبًا احتياطيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 164 رياضيًا يتنافسون في 22 رياضة وتعتبر هذه البعثة الأكبر بين الدول العربية والأفريقية.