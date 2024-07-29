شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك أمام المقاولون اليوم الإثنين 29 -7 - 2024 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الإثنين لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المقاولون العرب على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة:

1_ ترتيب الزمالك والمقاولون العرب في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدف وتلقت شباكه 28 هدفا.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب ذئاب الجبل 29 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 49 هدفا.

2_نتيجة أخر ظهور للزمالك والمقاولون العرب في الدوري

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق بأخر ظهور فى المسابقة فيما تعادل المقاولون العرب مع المصري البورسعيدى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

3_الزمالك يتفوق على المقاولون العرب في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمقاولون العرب 5.33 مليون يورو.

4_ مواجهات الزمالك وبيراميدز

التقى الزمالك والمقاولون العرب فى 82 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض 52 فوزا مقابل ثمانية انتصارات لذئاب الجبل، وانتهت 22 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وسجل الزمالك 125 هدفا وتلقت شباكه 54 هدفا.

انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

5_ أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 30 مباراة حقق 17 فوزا وسبعة تعادلات وتلقى الخسارة 6 مرات، وسجل لاعبوه 49 وتلقت شباكه 24 هدفا وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.