شكرا لقرائتكم خبر عن كمال درويش: ميدالية محمد السيد دفعة قوية لباقى اللاعبين فى أولمبياد باريس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عبر الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الرياضة عن سعادته بعد تتويج البعثة المصرية أول ميدالية في أولمبياد باريس من نصيب محمد السيد في منافسات السلاح، مؤكدا أنها ميدالية صعبة، وكان من المفترض حصد ميدالية يوم السبت الماضي.

وقال درويش، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله وفقنا في حصد أول ميدالية، وستكون هناك ميداليات كما وعدنا، ونتمنى تحقيق الوعود التي أخذناها على أنفسنا، المباراة النهائية لمحمد السيد كانت عنيفة".

وأضاف: "هذه الميدالية دفعة قوية جدا لباقي اللاعبين الذين لم يخوضوا منافسات الأولمبياد، والعمل والنتئاج هي من تثبت وتدعم موقفنا ونحن نعمل ونعطي لبلدنا من خلال جماعيتنا ورغبتنا في تحقيق النجاح لمصر".

وحقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدورة.

وخسر البطل المصري محمد السيد، من الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.

وتأهل محمد السيد إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على البلجيكي نيسير لويولا بنتيجة 9-8 في منافسات سلاح المبارزة، باللمسة الذهبية.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطيين، وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.