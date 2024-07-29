نجم النصر يتعرض لإصابة قوية في معسكر البرتغال

يواصل نادي النصر السعودي، استعداده للموسم الكروي الجديد 2024-2025، من خلال معسكر تحضيري يقام في دولة البرتغال.

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، عن تعرض أحد لاعبي النصر إلى إصابة في تدريبات الفريق اليوم بالمعسكر.

وقال العصيمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي، على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” أن اللاعب سعد حقوي، أصيب في مفصل القدم.

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ولم يصدر أي بيان من جانب النصر حتى الآن، توضح مدة غياب اللاعب الشاب عن الفريق، الذي يستعد للموسم الجديد.

وفي سياق متصل، تعرض نادي النصر لهزيمة صعبة أمس امام فريق بورتو البرتغالي بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “الدراجاو”.

وينضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر إلى معسكر الفريق، يوم الجمعة المقبلة، بعد فترة الراحة التي حصل عليها، عقب نهاية بطولة اليورو.