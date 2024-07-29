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الامارات | الفردان مرشح نادي الشارقة لرئاسة اتحاد كرة السلة

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جوني جبور – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الفردان مرشح نادي الشارقة لرئاسة اتحاد كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة الرياضي، أمس، ترشيح عبد اللطيف الفردان لرئاسة اتحاد كرة السلة في الدور الانتخابية الجديدة 2024-2028، مع العلم أن الفردان يشغل حالياً منصب نائب رئيس الاتحاد.

وأشار بيان نادي الشارقة، إلى أن الفردان من القيادات البارزة وأصحاب مسيرة طويلة من الخبرة الإدارية في كرة السلة، حيث يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد لكرة السلة منذ العام 2012.

وأوضح البيان، أن: "الفردان تم انتخابه عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة لدورتين متتاليتين، الأولى بين عامي 2019 وحتى 2023، والثانية منذ 2023 وحتى 2027، وشغله لمنصب رئيساً للجنة المالية في الاتحاد الآسيوي عن ذات الفترة.

كما يشغل الفردان منصب عضواً باللجنة المالية للاتحاد الدولي لكرة السلة، بالإضافة إلى مناصب أخرها شغلها في مسيرتها منها رئاسته اللجنة التنظيمية لدول لكرة السلة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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