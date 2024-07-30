شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يقود هجوم الفراعنة في التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبى أمام إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى، مباراة غاية في الأهمية أمام منتخب إسبانيا في الجولة الثالثة بالدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبى

استقر ميكالي علي تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا ويضم في حراسة المرمي حمزة علاء ، وفي الدفاع حسام عبد المجيد وعمر فايد وكريم الدبيس واحمد عيد، وفي الوسط محمد النني وكوكا وأحمد عاطف قطة ، وفي الهجوم زيزو وابراهيم عادل وأسامة فيصل .

مصر تبحث عن حسم التأهل

تكمن أهمية المباراة في كونها ستحسم مصير منتخب مصر من التأهل لربع النهائي الأولمبياد في حالة الفوز أو التعادل ، فيما ستتعقد الحسابات في حالة الخسارة انتظارا لنتيجة المباراة الثانية بالمجموعة الثالثة والتي تجمع بين الدومينيكان وأوزبكستان في نفس التوقيت .

مصر تفوز على أوزبكستان

وضع المنتخب الاولمبي قدما في ربع النهائى بأولمبياد باريس بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما مساء السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

فرصة تأهل المنتخب الاولمبى

ويكفى منتخب مصر الأولمبى التعادل أمام اسبانيا فى الجولة الثالثة بالدور الأول لحسم التأهل لربع النهائى، أو الخسارة من اسبانيا على أن تنتهى مباراة أوزباكستان والدومينكان بالتعادل أو فوز أوزباكستان بأى نتيجة، ويمتلك منتخب مصر الأولمبى في رصيده 4 نقاط يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط، بينما يقبع منتخب جمهورية الدومينيكان في المركز الثالث بنقطة واحدة ويأتي منتخب أوزبكستان في المركز الرابع والأخيرة بدون أي نقاط.