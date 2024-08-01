شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى: نطمح فى تحقيق ميدالية أولمبية ودور زيزو والننى كبير والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمود حرب، مدير المنتخب الأولمبي المصري، أن هناك هدفا يسعى له الجميع داخل صفوف الفراعنة منذ بداية الأولمبياد.

وقال محمود حرب في تصريحات عبر قناة الزمالك: "منذ بداية تواجدنا في باريس ولدينا هدف واحد نسعى جميعًا لتحقيقه وهو العودة بميدالية أولمبية".

وشدد حرب على أهمية دور الثنائي محمد النني وأحمد مصطفى زيزو، كنجوم كبار وكباتن للمنتخب الأولمبي، سواء فنيًا أو معنويًا مع باقي أعضاء المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وتابع مدير المنتخب الأولمبي: "زيزو أفضل لاعب في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية، وما زال لديه الكثير ليقدمه مع الفراعنة في مشوار الأولمبياد".