شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام سيراميكا للبقاء بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

فى تمام الخامسة والنصف مساءً يحل فريق سيراميكا ضيفاً على نظيره المقاولون العرب، في اللقاء الذى يقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دورى NILE، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز سيراميكا بهدفين نظيفين.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 8 مباريات وخسر في 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو سيراميكا 48 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.

بينما في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 30 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 50 هدفا.

ويدخل لاعبو المقاولون مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الثمين الذي حققه ذئاب الجبل على الزمالك في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف، بينما على الجانب الآخر تلقى فريق سيراميكا هزيمة قاسية أمام الأهلي في المواجهة الأخيرة، برباعية مقابل هدف.

ويحتاج المقاولون العرب إلى الفوز في مبارياته المتبقية بالدوري للحفاظ على أمل البقاء تحت الأضواء والشهرة، وذلك من خلال رفع رصيده إلى النقطة 36 وهي نقطة البقاء في مسابقة الدوري.