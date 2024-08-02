الكشف عن حكم مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الزمالك ضد الجونة، والمقرىطر إقامتها اليوم في بطولة الدوري المصري.

وسيلاقي فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الاثنين وثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وستنطلق مباراة الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي.

حكم مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري

حكم ساحة : هشام القاضي

حكم مساعد 1 : هشام الدسوقي

حكم مساعد 2 : محمد عاطف الزناري

حكم رابع : إبراهيم محجوب

حكم VAR : محمد سلامة مصر

حكم VAR مساعد : شريف عبد الله

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة.