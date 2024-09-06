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لاعب الزمالك الأسبق: "يجب تقليل الفريق المشاركة في الدوري المصري إلى 14"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يرى هشام يكن لاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق، أن تقليل عدد الأندية يعتبر الحل الأمثل لأزمة تزاحم مباريات .

وقال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأندية في الدوري المصري تعاني، لأنها تتعاقد مع لاعبين وتدفع مبالع، وفي النهاية يخوض مباريات تجعله يعاني من الأرهاق بالإضافة إلى كثرة البطولات، ولا يوجد تنظيم".

وأضاف: "يجب تقليل الفرق المشاركة في الدوري المصري، حتى لا يكون ممل وعدد مبارياته كثير وبالتالي يتسبب في إصابة اللاعبين".

وأتم يكن تصريحاته: "أرى أن الحل هو أن يكون عدد الفرق المشاركة في الدوري 14 فريقا، سيوفر معنا 8 أسابيع، توجد دوريات تبدأ ونحن لم ننتهي من الموسم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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