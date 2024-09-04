copules الدوري المصري..شائعة زواجه مرة أخرى.. حكاية حب أبوتريكة وزوجته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

"مقدرش أتجوز علي أم سيف هي عندي بالدنيا"..بهذه العبارات نفى محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، زواجه للمرة الثانية من سيدة قطرية، خاصة بعد انتشار العديد من الشائعات خلال فترة إقامته بقطر.

ويعتبر أبو تريكة من أشهر نجوم الكرة المصرية، كما يمتلك شعبية جماهيرية لم تقتصر فقط على عشاق ومحبي النادي الأهلي بل خطف قلوب العديد من الجماهير، حيث لقبه الجميع بـ "أمير القلوب".

فلا يمكن في سلسلة "copules الدوري المصري" إغفال قصة الماجيكو وزوجته "سمية"، التي بدأت في فترة الجامعة، عندما كان يدرس الثنائي في كلية الآداب قسم التاريخ، ووقتها نشأت بينهما قصة حب كبيرة، وشعر تجاهها بانجذاب شديد فتقدم لخطبتها.

وتزوج الثنائي في 18 يونيو 2002 في حفل عائلي شهد حضور عدد من أصدقاء "أبو تريكة" من الترسانة وهو النادي الذي كان بيلعب بصفوفه قبل الزواج.

وبعد زواجه من "سمية" التي لقبها بـ "وش السعد"، انتقل إلي صفوف النادي الأهلي موسم 2003، والذي كان بداية شهرته وفترة تألقه خلال مشواره الكروي ليفرض نفسه وسط أساطير النادي ويتربع على عرش بطولات القلعة الحمراء، حتى إعتزاله في ديسمبر 2013.

وأنجب أبو تريكة من زوجته خمسة أطفال سيف وأحمد "توأم"، رقية، مودة وأخيراً سدرة.

وفي سنة 2022، انتشرت شائعة زواج محمد أبو تريكة من سيدة قطرية حسناء، ولكنه رد خلال تقديمه أحد الأستوديوهات التحليلية لقناة بي إن سبورتس: "لن أرد على الشائعات التي تطلق علي، ولكن أريد أن أقول أن "أم سيف عندي بالدنيا".