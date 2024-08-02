شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: هانت وربنا يكلل تعبنا بالبطولة ونحتفل بها مع الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، بتحقيق المارد الأحمر للفوز الثامن عشر على التوالي في مسابقة الدوري، وذلك عقب التغلب على البنك الأهلي بهدف نظيف، في مباراة الجولة 32 التي جمعت الفريقين مساء الخميس.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه على إنستجرام: "بعد ما خدنا أفريقيا وفي الوقت اللي المفروض نكون بنريح وبنفصل بعد موسم طويل وصعب لقينا نفسنا بنلعب ماتش كل 3 أيام في ضغط وتعب محدش يستحمله ورغم كده اللعيبة كلها رجالة وبتحقق رقم تاريخي بـ18 فوز متتالي".

وأضاف إمام عاشور: "وهانت خلاص بإذن الله ربنا يكلل تعبنا ومجهودنا ده بالبطولة ونحتفل بيها مع الجمهور اللي واقف في ظهرنا والسبب الرئيسي في إننا ندوس على نفسنا ونطلع كل حاجة عشان خاطرهم وعشان النادي".



إمام عاشور

واقترب الأهلي من حسم درع الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، حيث يحتاج 4 نقاط من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي، بعدما اعتلى صدارة الدوري برصيد 75 نقطة وبفارق 5 نقط عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى للأهلي 5 مباريات بينما يتبقى لبيراميدز 3 مباريات.