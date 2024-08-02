شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطط لتمديد وتعديل عقد حمزة علاء بعد تألقه فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مسئولو النادى الأهلى لتمديد وتعديل عقد حمزة علاء بعد العودة من المشاركة فى أولمبياد باريس رفقة المنتخب الأولمبى، فى إطارة خطة النادى للحفاظ على المواهب فى صفوف الفريق الأحمر، باعتباره من أبرز اللاعبين الشباب في صفوف الفريق الأحمر والكرة المصرية.

ويرغب مسئولو النادى فى ربط حمزة علاء بعقد طويل الأجل، تحسبا لخروجه إعارة في الموسم المقبل، من أجل اكتساب الخبرات اللازمة، لاسيما مع وجود توجه بإعارة الحارس الشاب إلى أحد الأندية من أجل المشاركة واكتساب الخبرات اللازمة قبل العودة مجددا للأهلى.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأحمر حال حسم درع الدوري رقم 44 بشكل رسمي مبكرا، من أجل منحهم الراحة الكافية، في ظل ضغط المباريات الكبير خلال الموسم الحالي وخاصة في آخر شهرين، خشية من تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات.

ويخطط مارسيل كولر لإراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي ومروان عطية، باعتبارهم أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، لاسيما مع تلاحم الموسم المقبل بدون حصول اللاعبين على راحة كافية.