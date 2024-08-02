شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس..زيزو الأغلى فى صفوف المنتخب الاوليمبى قبل مواجهة باراجواى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المنتخب المصري، لاستكمال مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة باراجواي في ربع نهائي المسابقة فى الثامنة مساء اليوم الجمعة.

وكان المنتخب المصري، قد حقق فوزًا ثمينًا على إسبانيا في الجولة الثالثة ليعزز الفوز الأول له أمام أوزبكستان ويتأهل في صدارة مجموعته.

ويُعد زيزو هو أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في منتخب مصر بقيمة تسويقية تُقدر بـ 4.50 مليون يورو

ومن ناحية معدل الأعمار، فيأتي الفراعنة في المركز قبل الأخير من حيث معدل الأعمار بالمنافسات، وصل إلى 23 عامًا، حيث يأتي خلف الأرجنتين بمعدل أعمار 23.1.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى للدور الثانى متجاوزا المرحلة الأولى فى الأولمبياد للمرة السابعة فى تاريخ مشاركاته، حيث شارك المنتخب فى إثنى عشر نسخة ماضية بالأولمبياد عبر التاريخ، وهذه هى المشاركة الثالثة عشر.

فى المقابل وصل منتخب بارجواى لربع النهائى فى وصافة المجموعة الرابعة خلف المنتخب اليابانى، ويطمح لكتابة التاريخ بالوصول للمربع الذهبى.

ويحلم رفاق البرازيلى روجيريو ميكالى بالفوز والوصول إلى نصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى التاريخ، حيث تحقق هذا الانجاز مرتين من قبل فى نسخة 1928 ونسخة 1964، وحال تكرار نفس الانجاز ستكون مصر أمام فرصتين لحصد أول ميدالية فى كرة القدم عبر تاريخها.