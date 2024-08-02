شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الزمالك أمام الجونة بدورى nile الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يغيب 9 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مباراة الجونة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الثانى والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

وجاءت غيابات الزمالك أمام الجونة كالتالى:

1- زيزو (الانضمام للمنتخب الأولمبى) .

2- حسام عبد المجيد (الانضمام للمنتخب الأولمبى) .

3- محمد شحاتة (الانضمام للمنتخب الأولمبى) .

4- زياد كمال (الانضمام للمنتخب الأولمبى) .

5- محمود الونش (تأهيل من الصليبى) .

6- أحمد حمدى (تأهيل من الصليبى) .

7- محمد عبد الشافى (تأهيل من الصليبى) .

8- عبد الله السعيد (راحة بقرار من جوميز) .

9- محمد صبحى (إصابة في الكتف).

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدوري برصيد 46 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.

وفى المقابل يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.

وخسر الزمالك من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف بآخر ظهور فى المسابقة، فيما تعادل الجونة مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لمواصلة تصحيح مسار فريقه بجدول الدوري عن طريق استعادة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما انحصرت المنافسة بين الاهلى وبيراميدز.