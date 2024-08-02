شكرا لقرائتكم خبر عن نور عباس تحتل المركز الـ"38" في منافسات الرماية بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

ودعت نور عباس لاعبة الرماية المصرية منافسات الرماية فى أولمبياد باريس 2024، بعد أن احتلت المركز الـ 38 من أصل 40 متسابقة فى تصفيات رماية 25م مسدس برصيد نقاط 568 من 600 فى اولمبياد باريس 2024.



نور عباس

فيما سبق وأنهت ماجى عشماوى لاعبة منتخب الرماية منافساتها فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس، بمنافسات التراب فى المركز 27 من 30.

ونجحت ماجى عشماوى فى ضرب 110 أطباق من إجمالى 125 فى الجولات الخمسة التى خاضتها خلال المنافسات.

يذكر أن أصحاب المراكز الستة الأولى هن من يصعدن للدور النهائى من المنافسات.

كان إبراهيم كريم لاعب المنتخب حقق المركز الـ41 من أصل 44 فى منافسات الرماية 50 متر 3 أوضاع بأولمبياد باريس 2024.

كما احتل إبراهيم كريم لاعب المنتخب الوطنى للرماية المركز الـ38 فى منافسات 10 م ضغط هواء رجال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2023 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.