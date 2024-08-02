شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين ورمضان صبحى وأفشة.. ثلاثى يقترب من العودة للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على بدء معسكر الفراعنة يوم 25 أغسطس الجارى استعدادا لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية المقبلة.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يومى 6 و10 سبتمبر المقبل موعدا لمباراتى منتخب مصر بقيادة حسام حسن مع الرأس الأخضر وبتسوانا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم التى تستضيفها المغرب ديسمبر 2025.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن اختيار أفضل العناصر لضمهم الى قائمة الفراعنة وخوض معسكر مغلق لتجهيزهم قبل خوض لقاء الرأس الأخضر والتي على رأس تلك اللاعبين هم :

رمضان صبحى

أقترب رمضان صبحى صانع العاب فريق بيراميدز من العودة مرة أخرى لقائمة منتخب مصر عقب أنتهاء أزمته الأخيرة ورفع الإيقاف عن بسبب المنشطات والمشاركة بالمباريات بشكل طبيعى حيث ظهر بشكل قوى الفترة الماضية مما يؤدى الى الاعتماد عليه في تشكيل الفراعنة الفترة المقبلة.

محمد مجدى "أفشة"

تألق محمد مجدى " أفشة " صانع العاب فريق الاهلى بشكل قوى في مباريات الأحمر بمباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز والمساهمة في الفوز وحصد الثلاث نقاط.

شادى حسين

تمكن شادى حسين مهاجم فريق زد أف سى من الظهور بشكل لفت أنظار متابعى كرة القدم عقب تسجيل 9 أهداف حتى الان مع فريقه ، وقد يكون أحد الحلول فى أزمة مهاجمى منتخب مصر الفترة المقبلة.