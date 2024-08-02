شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات تنتظر الإسماعيلى بشهر أغسطس.. البداية في قطر والختام بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 4 مباريات خلال شهر أغسطس الجارى، مباراتين وديتين في إطار الاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيسه، ومباراتين في بطولة الدورى.

مباريات الإسماعيلى في أغسطس

الإسماعيلى مع السد القطرى 5 أغسطس "قطر"

الإسماعيلى مع المقاولون العرب 13 أغسطس

الإسماعيلى مع سموحة 16 أغسطس

الإسماعيلى مع الاتفاق السعودى 17 أغسطس "السعودية"

يبدأ الإسماعيلى مبارياته بمواجهة السد القطرى على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، في مباراة ودية في إطار احتفال الإسماعيلى بمئويته، التي بدأها بمواجهة أهلى بنى غازى في الأراضى الليبية.

ويعود الإسماعيلى لمصر لخوض آخر مباراتين له في دورى nile هذا الموسم، عندما يلتقى مع المقاولون العرب 13 أغسطس، ثم سموحة 16 أغسطس.

ويختتم الشهر بمواجهة الاتفاق السعودى يوم 17 أغسطس في الدمام، في مباراة ودية ضمن احتفالات الإسماعيلى بمرور عام على تأسيسه.