شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس يهنئ فراعنة اليد بعد التأهل لربع نهائى: فرحة مستحقة للشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المنتخب المصري لكرة اليد، بعد فوزه على نظيره النرويجي في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة الفرنسية باريس حتى 11 أغسطس الجاري.

وتابع المهندس ياسر إدريس أن اللاعبين والجهاز الفني والإداري بذلوا مجهودا كبيرا خلال مباراة النرويج حتى تحقق الفوز وانتهت بنتيجة 25/26 بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط.

وأشاد المهندس ياسر إدريس بدور القيادة السياسية ودعمها الدائم للرياضة المصرية وهو ما انعكس على تحقيق الإنجازات وكان آخرها هذا الفوز الهام لفراعنة اليد.

ووجه رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمتواجد بصفة دائمة مع البعثة المصرية لتوفير كافة متطلبات واحتياجات اللاعبين وتذليل كافة المعوقات أمامهم.

وقال إن هذا يوم مشهود في تاريخ الرياضة المصرية، حيث أدخل اللاعبون البهجة والسعادة على 110 ملايين مصري تابعوا منتخب بلادهم في اليد من خلف الشاشات في كل دول العالم، مؤكدا أن الشعب المصري يستحق الفرحة والقادم أفضل للبعثة المصرية في باريس وننتظر المزيد من الانتصارات.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا هاما على نظيره النرويجي بنتيجة 26-25 خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس.

وتعد هذه المباراة هي الرابعة للفراعنة في دور المجموعات وذلك بعدما نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى على نظيره المجري بنتيجة 35/32 ثم الخسارة بنتيجة 30-27 بالمباراة الثانية والتعادل مع المنتخب الفرنسي في الثالثة بنتيجة 26-26.

ويتواجد منتخب اليد في مجموعة قوية تضم رفقته كلا من الدنمارك وفرنسا والأرجنتين والمجر والنرويج.