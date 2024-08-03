شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام المقاولون العرب بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم السبت استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري ضمن خطة حسم التتويج باللقب.

ويخوض المارد الاحمر مرانه الاخير الليلة ثم يعلن كولر قائمة الاهلى التى تدخل معسكر مغلق لمواجهة ذئاب الجبل.



تعد مباراة الاهلى والمقاولون العرب مهمة في رحلة المارد الأحمر للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة البنك االاهلى لضمان تحقيق انتصار جديد على المقاولون العرب ضمن خطة التتويج باللقب.

موعد مباراة الأهلى أمام المقاولون العرب فى الدوري



يواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى والمقاولون العرب في الدوري



يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 66 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.



فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في عشرة مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 51 هدف.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والمقاولون العرب الدوري



فاز الاهلى على البنك الاهلى بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.