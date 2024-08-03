شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة جماهير مصر بعد فوز منتخب اليد على النرويج والان مع تفاصيل الخبر

دخلت الجماهير المصرية في فرحة كبيرة بعد فوز منتخب مصر لكرة اليد على منتخب النرويج في أولمبياد باريس.

ونجح منتخب مصر لرجال كرة اليد فى الوصول إلى النقطة الخامسة بدور المجموعات بعد الفوز على نظيره النرويجي، بنتيجة 26-25 فى رابع مواجهاته بأولمبياد باريس 2024، التى تقام خلال الفترة من 26 يوليو الماضى حتى 11 أغسطس الحالى.

وصوب منتخب اليد 38 تصويبة أحزر 26 هدفا بنسبة 68٪؜.

جاءت الأهداف عن طريق:

يحي خالد 7 أهداف من 9 تصويبات

أحمد عادل 4 أهداف من 6 تصويبات

أحمد هشام 4 أهداف من 5 تصويبات

سيف الدرع 3 أهداف من4 تصويبات

يحي الدرع هدفين من 3 تصويبات

عمر الوكيل 3 أهداف من 6 تصويبات

هدف واحد لكل من محمد سند وإبراهيم المصري ومهاب سعيد

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 14-13 لصالح منتخب الفراعنة. وشهدت مباراة منتخب فراعنة اليد الماضية التعادل مع المنتخب الفرنسى صاحب الأرض و الجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024، بعدما نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق.

وتلعب مصر فى أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

وحقق منتخب رجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، الفوز على نظيره اليابان وديا بنتيجة 32 - 26 فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس.