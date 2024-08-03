الامارات | العروبة يختتم معسكر مصر بـ 4 انتصارات وتعادلين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي العروبة معسكره الخارجي الذي أقامه في مصر استعداداً لخوض منافسات موسم المحترفين، وامتد قرابة ثلاثة أسابيع ركّز فيها على الاستعدادات البدنية وخوض المباريات الودية بإشراف المدرب البرتغالي برونو بيريرا الذي قاد الفريق في الموسم الماضي للصعود من دوري الدرجة الأولى إلى المحترفين.

ويفتتح العروبة مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة النصر في أولى جولات دوري أدنوك للمحترفين.

وكشفت نتائج المباريات التي خاضها العروبة في معسكر مصر التدريبي عن تركيز المدرب برونو على ثقافة الفوز وتعزيز الانسجام بين لاعبي الفريق بعد أن تم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الجدد، في وقت تألق الغامبي أبوبكر تراولي خلال المباريات الودية.

وخاض نادي العروبة ست مباريات ودية مع فرق مصرية وإفريقية وعربية تواجدت في مصر للغرض نفسه، وحقق أربعة انتصارات وتعادلين، إذ فاز العروبة على مضيفه نادي بتروجيت بهدف دون رد سجله تراولي الذي تم التعاقد معه أخيراً، وتغلب على فريق إنبي بهدف سجله اللاعب علي خميس، كما هزم فريق السلام 2-1، وتعادل مع القادسية الكويتي 1-1، كما تعادل مع دايموند الجنوب إفريقي بالنتيجة نفسها، وفاز على الشباب الكويتي بهدفين دون مقابل.