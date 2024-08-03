شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. انسحاب نائل نصار من منافسات أولمبياد باريس بعد إصابة جواده الخاص والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري للفروسية ، في بيان رسمي، انسحاب نائل نصار من منافسات أولمبياد باريس عقب إصابة الجواد الخاص به.

وتمنع اللوائح استبدال الجواد أو الفارس بعد 31 يوليو، وهو ما يعني نهاية مشاركة مصر فى الفروسية في الأولمبياد.

وأعلن الاتحاد المصري للفروسية أن نائل نصار هو سادس فارس ينسحب من الأولمبياد بعد إصابة الجواد الخاص به.



اتحاد الفروسية

وفي وقت سابق، أصدر اتحاد الفروسية بيان رسمي بشأن ما تردد عن الطاقم الطبي والتدريبي للفارس نائل نصار ممثل مصر في أولمبياد باريس 2024، وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

يؤكد الاتحاد المصري للفروسية على أن الفارس نائل نصار، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع طاقم التدريب، الطبيب البيطري، السياس، مالكي الجواد، والأطقم المساعدة سيسافرون مباشرة من الولايات المتحدة إلى باريس بمعرفتهم الشخصية وعلى نفقتهم الخاصة، وقد تم إدراج أسمائهم في البعثة لغرض واحد فقط وهو إمكانية إصدار تصاريح دخول لملاعب المباريات والإسطبلات ومزاولة مهامهم لدعم الفارس، وليس بهدف الحصول على دعم مادى من الدولة المصرية.

كما أن الفارس قد أبلغ الاتحاد بأنه سينقل الجواد الخاص به من أمريكا إلى فرنسا بالطائرة على نفقته الخاصة، وتنازل عن أي دعم مادي له ولفريقه.

ويضيف الاتحاد أن رئيس البعثة كان قد أرسل خطابًا بتاريخ 4 يوليو إلى اللجنة الأوليمبية يبلغهم بتحمله وباقي أفراد البعثة لنفقات سفرهم بالكامل.

أي أن بعثة الفروسية المصرية بالإداريين والفارس والمدربين والسياس ومالكي الخيول والطبيب البيطري ونقل الخيول لن تكلف الدولة المصرية أي مبالغ مالية أثناء مشاركتها بدورة الألعاب الاوليمبية بباريس، بعكس ما كان يحدث في الدورات الاولمبية السابقة.