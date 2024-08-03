شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف حقيقة اقتراب ظهير حسنية أغادير المغربي من تدعيم صفوف الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

دخل المغربي جمال الشماخ ظهير أيسر حسنية أغادير المغربي دائرة المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل رغبة الإدارة الحمراء في التعاقد مع ظهير أيسر جديد.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب ونادي حسنية أغادير أن إدارة النادي المغربي تسمع عن عرض الأهلي ولكن لم يصلها عرض رسمي حتى الآن، ولا تمانع بيع اللاعب للنادي الأهلي في الصيف الحالي، علماً بأن الفريق يتواجد فى الإمارات لخوض فترة التحضير للموسم الجديد.

وطلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التعاقد مع ظهير أيسر جديد لتعويض غياب علي معلول الذي يغيب منذ إصابته بقطع في وتر اكيلس وحاجته بعض الوقت قبل العودة للملاعب.

كان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع نادي سوتشي الروسي للتعاقد مع المغربي يحيى عطية الله ولكن مغالاة النادي الروسي في مطالبهم المالية جعلت الأهلي ينسحب من الصفقة ويبحث عن التعاقد مع بديل.

وتم عرض جمال الشماخ على إدارة الاسكاوتنج بالاهلي والتي قامت بدورها بعرضه على مارسيل كولر لتحديد موقفها النهائي من التعاقد معه أو البحث عن لاعب آخر.