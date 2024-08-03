شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مميز للمنتخب الأولمبي تحت قيادة ميكالي.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل البرازيلي ميكالى ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، أرقامه المميزة مع الفراعنة الصغار خلال الفترة التى قضاها في تدريب الفريق، فعلى مدار مشواره الرسمي مع منتخب مصر اهتزت شباك الفراعنة 3 مرات فقط.

وخاض منتخب مصر الأولمبى مع ميكالى 13 مباراة رسمية، منها 10 مباريات خرج المنتخب بشباك نظيفة "كلين شيت".

وجاءت قائمة المباريات كالتالى..

إسواتيني ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

إسواتيني إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

زامبيا ذهاب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

زامبيا إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

النيجر الدور الأول بكأس الأمم الأفريقية.

مالي الدور الأول بكأس الأمم الأفريقية.

الجابون الدور الأول بكأس الأمم الأفريقية.

غينيا نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.



رقم مميز للمنتخب الاوليمبى مع ميكالى

المغرب نهائي كأس الأمم الأفريقية "استقبلت شباك المنتخب المصرى هدفين".

الدومينيكان الدور الأول بدورة الألعاب الأوليمبية.

أوزبكستان الدور الأول بدورة الألعاب الأوليمبية.

إسبانيا الدور الأول بدورة الألعاب الأوليمبية "استقبلت شباك المنتخب المصرى هدف وحيد"

باراجواى في دور ربع نهائي أولمبياد باريس "استقبلت شباك المنتخب المصرى هدف وحيد