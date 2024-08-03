الخليج 365 يكشف حقيقة عرض ميتلاند الدنماركي لضم إبراهيم عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، عن حقيقة مفاوضات ميتلاند الدنماركي، لضم نجم الفريق ولاعب منتخب مصر الأولمبي إبراهيم عادل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "لا يوجد أي مفاوضات من ميتلاند الدنماركي مع إدارة بيراميدز، لضم إبراهيم عادل".

وأضاف المصدر: "اللاعب يمتلك عرضاً من أحد الأندية الإسبانية، وبيراميدز يدرس هذا العرض".

ويتواجد إبراهيم عادل حالياً رفقة منتخب مصر الأولمبي في فرنسا، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويستعد إبراهيم عادل للمشاركة رفقة منتخب مصر الأولمبي، في مباراة نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 أمام منتخب فرنسا، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 أغسطس الجاري.

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