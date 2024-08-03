"بوجود الخطيب وحكم كوري".. تفاصيل أول مباراة جمعت بين منتخب مصر وفرنسا في الأولمبياد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن منتخب مصر الأولمبي من الصعود إلى الدور نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على منتخب باراجواي في الدور ربع النهائي من البطولة، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل منتخب.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب فرنسا، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الدور نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024.

وستكون هذه هى المواجهة الثانية التي تجمع بين المنتخبين معاً، في إطار منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، حيث كانت المواجهة الأولى التي جمعت بين المنتخبين، في الدور ربع النهائي بأولمبياد لوس أنجلوس 1984.

وكان منتخب فرنسا تمكن من تحقيق الفوز على حساب منتخب مصر، في ربع نهائي أولمبياد لوس أنجلوس، بنتيجة هدفين دون مقابل، أحرزهما لاعب منتخب الديوك دانيل زيريب".

وأقيمت مباراة منتخب مصر أمام منتخب فرنسا في أولمبياد لوس أنجلوس، يوم الأحد الموافق 5 أغسطس من عام 1984، وهو اليوم ذاته الذي ستقام فيه مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب فرنسا، في أولمبياد باريس 2024.

ودخل منتخب مصر لقاء فرنسا في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر حامد، محمد عمر، إبراهيم يوسف، ربيع ياسين.

خط الوسط: مجدي عبد الغني، شوقي غريب، طاهر أبوزيد.

خط الهجوم: محمود الخطيب، عماد سليمان، علاء نبيل.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا في هذا اللقاء، كالتالي

وشارك أحمد ناجي في هذا اللقاء، بديلاً للحارس الأساسي للمنتخب المصري في هذه البطولة عادل المأمور، بعد حصوله على إنذارين.

وأدار لقاء مصر وفرنسا في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، الحكم الكوري كيونج بوك.

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