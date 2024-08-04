شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة اليد: مهاب سعيد بخير ويغيب عن مباراة الأرجنتين فقط والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عن حجم إصابة مهاب سعيد لاعب المنتخب الوطني، وذلك بعد خضوعه لعدد من الفحوصات الطبية، في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

وقال عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري في تصريحات صحفية، أن اللاعب لا يعاني إصابات كبيرة، وأنه سيكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب بداية من الدور ربع النهائي.

وكان مهاب سعيد قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة النرويج، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويحتل المنتخب الوطني حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية بـ5 نقاط، حصل عليها من الفوز في مباراتين أمام المجر والنرويج والتعادل في مواجهة واحدة أمام منتخب فرنسا، والخسارة أمام الدنمارك.