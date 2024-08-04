شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات الدورى المصرى.. إيقاف لاعب الاتحاد وتغريم زد والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ32 في بطولة دوري nile، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024،

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة الاتحاد وإنبي :

إيقاف سيف بن منصور تقا لاعب فريق الاتحاد لمدة مباراة واحدة، وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة زد أف سي و مودرن سبورت :

توقيع غرامة مالية على نادي زد أف سي قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق في بداية الشوط الثاني من المباراة، مما أدى إلى تأخر بدء الشوط الثاني.

إيقاف مصطفى إبراهيم مدرب فريق زد أف سي لمدة مباراة واحدة، وذلك للدخول إلى أرض الملعب.