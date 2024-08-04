شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 3-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 3-8-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها استبعاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي، كل من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب.

كوب شاى يخطف الأنظار فى مران الأهلى استعدادا لمواجهة المقاولون

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر موقع X على نشر صور الجلسة التي جمعت ثلاثي الفريق أثناء احتسائهم كوب شاي واحدا.

الشناوى وعبد المنعم وكهربا خارج حسابات الأهلى أمام المقاولون العرب

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي، كلا من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب.

على معلول يؤدى مرحلة جديدة من التأهيل فى الأهلى

بدأ التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلي خوض مرحلة جديدة من التأهيل على هامش مران فريقه اليومي.

كهربا يغيب عن مران الأهلي الجماعي وتقلص فرص مشاركته فى مباراة المقاولون

تغيب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي عن مران الفريق الجماعي اليوم السبت ؛ واكتفى بجلسة في الجيم.

الأهلى يختتم تدريباته استعدادا للمقاولون.. كولر يتحدث مع لاعبيه عن خطة الفوز

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم، السبت، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي.

مصدر يكشف حقيقة اقتراب ظهير حسنية أغادير المغربي من تدعيم صفوف الأهلي

دخل المغربي جمال الشماخ ظهير ايسر حسنية أغادير المغربي دائرة المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كولر يمنح الفرصة لثلاثي شباب الأهلي بعد تأكد حسم الدوري

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، على منح فرصة لثلاثي الشباب الذين يتدربون مع الفريق الأول، أحمد عابدين، ومحمد عبد الله وريندورف سارباه، بعد تأكد حسم لقب الدوري.

الأهلي يبحث مستقبل "مترجم" كولر بعد حسم بطولة الدوري

يعقد مسئولو النادي الأهلي ، جلسة هامة خلال الأيام المقبلة من أجل حسم مصير خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر المدير الفني للفريق .

خالد عبد الفتاح يعود لتشكيل الأهلي أمام المقاولون.. وياسر إبراهيم على الدكة

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على إعادة خالد عبد الفتاح للتشكيل الأساسى فى لقاء المقاولون العرب المقبل بالدوري.

كولر يقرر استمرار ثلاثية توفيق وعطية وعاشور فى وسط الأهلي أمام المقاولون

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على إستمرار الثلاثى أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور فى قيادة خط وسط المارد الاحمر فى لقاء المقاولون العرب المقبل بالدوري.