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مهرجان العلمين.. وزارة الشباب تبدأ رحلات اليوم الواحد لمدينة الأحلام

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القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الشباب والرياضة في تنظيم رحلات اليوم الواحد إلى مهرجان العلمين، وذلك في ضوء حرصها على توفير الفرص للشباب لزيارة مدينة الأحلام التي تختضن حاليا أضخم مهرجان للرياضة والثقافة والفن والترفية.

وأقيمت العديد من الفعاليات في مهرجان العلمين الجديدة 2024، وفي مقدمتها مباراة أساطير الأهلي والزمالك وكذلك منافسات الكرة الطائرة وكرة السلة والملاكمة وغيرها من الأنشطة.

ومن الرياضات التي زينت المهرجان الرياضي بالعلمين الجديدة، الكرة الطائرة، بالإضافة إلى الفنون القتالية، وتنطلق منافسات الفنون القتالية 22 أغسطس.

وفى مبادرة جديدة لنبذ التعصب في المصرية، من خلال مهرجان العلمين الجديدة، في دورته الثانية، تقام مباراة ودية بين أساطير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وتشهد المباراة التي ستقام بين نجوم قطبي الكرة المصرية، على هامش مهرجان العلمين الجديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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