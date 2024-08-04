شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 3-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 3-8-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها يراهن مسئولو نادى الزمالك على ارتباط أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم، بجمهور القلعة البيضاء.

الزمالك يراهن على ارتباط زيزو بالجمهور فى ملف تمديد عقده

يراهن مسئولو نادى الزمالك على ارتباط أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم، بجمهور القلعة البيضاء في الضغط عليه لتمديد عقده الذى ينتهى آخر الموسم المقبل.

جوميز يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا فى مران الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود عبد الرازق شيكابالا.

تأهيل عبد الله السعيد فى "الجيم" وإراحة دونجا من مران الزمالك

وضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تأهيلياً واستشفائياً خاصاً لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة أمس أمام الجونة.

تفاصيل جلسة جوميز مع اللاعبين قبل مواجهة إنبى

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم السبت.

الزمالك ردًا على التفاوض مع بيرسى تاو: "كذب ونحترم تعاقدات اللاعبين"

رد أحمد سالم المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، على التقارير التى نشرتها صحيفة " kickoff " الجنوب أفريقية بأن الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

الزمالك يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبى فى الدورى

يبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك اليوم، السبت، الاستعداد لمواجهة إنبى المقرر لها الاثنين المقبل.

طبيب الزمالك يطمئن على زيزو بعد إصابته مع المنتخب الأولمبي أمام باراجواى

حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك على التواصل مع أحمد مصطفى زيزو، والجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى.

جوميز يبدأ خطة تجهيز مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقى

بدأ البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خطة تجهيز لاعبى القلعة البيضاء.

الزمالك يمنح جوميز الضوء الأخضر لحسم مصير روقا وسامسون

منح مسئولو نادى الزمالك البرتغالى جوزيه جوميز حرية تحديد مصير الثنائى سامسون ومحمد أشرف روقا.

الزمالك يتفق مع سيف الجزيرى على تعديل عقده