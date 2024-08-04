شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: نقدم مستوى استثنائيا فى باريس.. وهذا الجيل يستحق ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد اليد عن رضاه بما قدمه فراعنة اليد من مستوى رفيع حتى الآن في الأولمبياد، مشيرا إلى أن الدنمارك بطل العالم لثلاث نسخ متتالية رغم الخسارة إلا أن منتخب مصر قدم أداء استثنائيا.

وقال الدكتور محمد الأمين، في تصريحات صحفية: التعادل مع فرنسا صاحبة ذهبية طوكيو وبطل أوروبا تاريخي، وسعيد بالتألق والفوز المدوي في مواجهة عمالقة النرويج ثاني العالم ومتصدر الترتيب في المجموعة، بالإضافة إلى الفوز على منتخب المجر وهو فريق عالمي، ونننافس على المركز الثانى في المجموعة.

وأضاف: بشكل عام نقدم مستوى مختلفا في هذه النسخة تحديدا من الأولمبياد بعد الخبرة الكبيرة لمنتخبنا والنضج الملحوظ في الأداء من نجومنا الكبار.

وتابع: نحن نفتخر بهولاء اللاعبين، مشيرا إلى أن المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور بخبراته الكبيرة كان له أثر كبير في خطة التطور والبرنامج الذي وضعه اتحاد اليد منذ أولمبياد طوكيو.