شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يكشف حجم إصابة زيزو وموقفه من مباراة فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمود حرب، المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، عن سعادته الكبيرة بالتأهل لنصف نهائي الأولمبياد بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح.

وعلق روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على بلوغ نصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، على حساب باراجواي، ونشر ميكالي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لحظة فريدة من نوعها، خالدة في قلوبنا وسنسعى للمزيد".

وقال محمود حرب، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن، المذاع عبر قناة "dmc": "الحمد لله على ما قدمناه في البطولة حتى الأن ونسعى للتتويج بميدالية".

وأضاف: "وصلنا إلى مدينة ليون الساعة 4، وقام اللاعبون بمران خفيف في صالة الجيمنازيوم، ونستعد من الغد للمران الأساسي".

وتابع: "زيزو اشتكى من إصابة في العضلة الضامة، وكان يريد استكمال المباراة ولكن ميكالي طالب بخروجه، وغدا سنرى التقرير الطبي ولكن الإصابة مطمئنة إن شاء الله".

واستطرد: "دائما ما يكون هناك دعم من الجمهور المصري في أي مكان، ولكن المقارنة بأعداد الجماهير ستكون ظالمة بسبب مواجهتنا لأصحاب الأرض".

وأردف: "النني يتحدث مع اللاعبين بشكل دائم، ويحثهم على تحقيق إنجاز كبير، ونسعى لتحقيق حلمنا في الأولمبياد".

واختتم: "جميع البطاقات الصفراء تم إلغاؤها عقب نهاية مباراة باراجواي، ونهاية الدور ربع النهائي".

وتأهلت مصر لنصف نهائي الأولمبياد بعد الفوز على باراجواي أمس، الجمعة، بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.