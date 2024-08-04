شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمقاولون اليوم الأحد 4 - 8 – 2024 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ ترتيب الاهلى والمقاولون العرب في الدوري

يحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة بعدما لعب 29 مباراة، حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 66 هدفاً وتلقت شباكه 24.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 31 مباراة، حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في عشرة مواجهات وخسر 16 مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 51.

2_نتيجة آخر ظهور للأهلى والمقاولون العرب في الدوري

فاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل المقاولون العرب مع سيراميكا بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

3- الأهلى يتفوق على المقاولون العرب فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للمقاولون العرب 5.33 مليون يورو.

4_تاريخ مواجهات الأهلى والمقاولون العرب

التقى الأهلى والمقاولون العرب 82 مرة قبل لقاء الليلة، فاز المارد الأحمر فى 59 مباراة مقابل سبعة انتصارات لذئاب الجبل، فيما انتهت 16 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وسجل الأهلى 143 هدفا فى شباك المقاولون بينما اكتفى الذئاب بتسجيل 47 هدفا.

حقق الأهلى فوزاً كبيراً على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدفين، وهو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، ويعد أحمد بلال نجم الأهلى السابق هو هداف مباريات الأهلى والمقاولون العرب برصيد 7 أهداف.

5- أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 116 مباريات فاز فى 84 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 222 هدفا وتلقت شباكه 75، وخرج بشباك نظيفة فى 67 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بسبع بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.