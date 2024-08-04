شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوي: مواجهات دور الثمانية نارية.. وتعاهدنا على تحقيق ميدالية تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 02:39 م

أعرب كريم هنداوي، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فراعنة اليد اليوم على حساب منتخب الأرجنتين بنتيجة 34-27 ، والتأهل لدور الثمانية من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بباريس.



وقال حارس مرمى منتخب الفراعنة في تصريحات عقب المباراة، "سعداء بالأداء والنتيجة وسنواصل العروض الجيدة في الأولمبياد، ونقترب خطوة للمنافسة على ميدالية أوليمبية التي تعتبر بمثابة ميدالية تاريخية، لإسعاد الشعب المصري الذي يدعم منتخب اليد بقوة".

ووجه هنداوي الشكر لبعثة الفراعنة بالكامل والجالية المصرية بفرنسا على دعمهم الكبير للمنتخب خلال مواجهاته بالبطولة، مؤكداً أن منتخب اليد تعهد على مواصلة الأداء الرجولى من أجل تحقيق الهدف والتتويج بميدالية أولمبية.

واختتم هنداوي تصريحاته الصحفية عقب لقاء الأرجنتين مؤكدا أن منتخب مصر مستعد لدور الثمانية وسنلعب للفوز مهما كان صعوبة وقوة المنافسين.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد فوزاً مهماً على حساب الأرجنتين بنتيجة 34/27, ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024.

واقترب منتخبنا من خطف وصافة المجموعة في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي بعد أولمبياد طوكيو الماضية.

ورفع منتخب مصر رصيده لسبع نقاط وتقدم للمركز الثاني في المجموعة.



وينتظر الفراعنة نتيجة مواجهة الدنمارك امام النرويج إذ يضمن فوز الفايكنج المركز الثاني للفراعنة بينما تخطف النرويج الوصافة حال تحقيق الفوز.



ولن يتحدد منافس مصر في ربع النهائي سوى بنهاية كل مباريات المجموعة الأولى المتشابكة حيث يتحدد ترتيب المتأهلين الأربعة بانتهاء الجولة الأخيرة.



وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس الأولمبياد الصيفية في الفترة من السادس والعشرين من يوليو الجاري وحتى الحادي عشر من أغسطس الجاري.

وتشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية الحالية بأكبر بعثة في تاريخها, حيث تتكون من 164 لاعباً بواقع 148 لاعباً أساسياً وستة عشر لاعبا احتياطياً.

وتُعد البعثة المصرية هي الأكبر على المستويين العربي والإفريقي خلال دورة باريس