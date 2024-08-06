الامارات | شباب الأهلي يستدعي ذكريات «الجيل الذهبي» في مواجهة سباهان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض شباب الأهلي مواجهة صعبة، عندما يحل ضيفاً على سباهان أصفهان الإيراني، الساعة 8:15 مساء اليوم على استاد نقش جهان بمدينة أصفهان في إيران، في المرحلة الأولى من الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في اللقاء الذي يديره طاقم تحكيم كوري جنوبي بقيادة كيم جونغ هيوك.

ويسعى «فرسان دبي» إلى استدعاء ذكريات «الجيل الذهبي» الذي حقق أفضل إنجازات النادي في البطولة القارية عندما تأهل إلى نهائي نسخة 2015 وحصل على المركز الثاني بعد خسارته أمام غوانزهو إيفرغراند الصيني.

ويأمل شباب الأهلي أن يكرر تفوقه على فريق سباهان، إذ إنها المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين في دوري أبطال آسيا، إذ فاز «فرسان دبي» على منافسه الإيراني في نسخة 2014 على الملعب نفسه الذي يستضيف لقاء اليوم في دور المجموعات بهدفين مقابل هدف، بعدما قدم شباب الأهلي مباراة رائعة وحقق الانتصار بفضل هدفي أحمد خليل في الدقيقة 39 وإسماعيل الحمادي في الوقت القاتل بالدقيقة الأخيرة من اللقاء، بينما تعادل الفريقان من دون أهداف في لقاء الإياب على استاد راشد في دبي.

ويتطلع شباب الأهلي إلى تحقيق بداية مثالية في مشواره الآسيوي، والعودة من إيران بانتصار ثمين، إذ سيتأهل الفائز من المباراة إلى الدور الثاني من الملحق، للقاء الغرافة القطري في 13 من الشهر الجاري باستاد البيت في الدوحة، وبموجبه يتأهل الفائز للانضمام إلى الدور الرئيس للبطولة.

وأنهى شباب الأهلي تحضيراته عبر إقامة معسكر خارجي في النمسا، خاض فيه ثلاث تجارب ودية: فاز في الأولى على «إس كيه غابينغ» النمساوي بتسعة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الودية الثانية أمام كارباغ بطل الدوري الأذربيجاني بخمسة أهداف مقابل هدفين، واختتم المعسكر الخارجي بفوز كبير على شباب أودينيزي الإيطالي بتسعة أهداف دون رد، وعاد إلى دبي لاستئناف تحضيراته الداخلية قبل السفر إلى إيران لخوض أولى مبارياته الرسمية هذا الموسم في الاستحقاق الآسيوي أمام سباهان.

ويخوض «فرسان دبي» التحدي الآسيوي بتغييرات جديدة بعد تولي مدربه البرتغالي باولو سوزا قيادة دفة الجهاز الفني، خلفاً للصربي ماركو نيكوليتش، كما أجرى النادي تعاقدات على مستوى اللاعبين، أبرزها صفقة اللاعب الدولي الإيراني سردار أزمون، قادماً من باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، والذي لعب في الموسم الماضي بنظام الإعارة مع روما الإيطالي، كما تم التعاقد مع الأرجنتيني غاستون سواريز، قادماً من بني ياس، والغيني المقيم عمر كيتا من نادي الإمارات، وراكان المنهالي من الجزيرة.

• شباب الأهلي فاز على منافسه الإيراني في نسخة 2014 على الملعب نفسه الذي يستضيف لقاء اليوم بنتيجة 2 - 1.