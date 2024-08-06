شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يحدد أسباب تفوق محمد صلاح.. ويؤكد: أنا أفضل مهاجم فى مصر آخر 30 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، إنه أفضل مهاجم في مصر آخر 30 سنة وأفضل ناشئ ظهر في الزمالك، ولم يستطع أحد أن يلعب في نفس المستويات التي لعب بها.

وقال ميدو، في حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم"المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أنا أفضل مهاجم طلع في ناشئين الزمالك وفي مصر آخر 30 سنة، ومهاجم تحب الكرة تكون في رجله ومختلف عن حسام حسن "الأسطورة" وعماد متعب".

وأضاف: "مفيش مهاجم في مصر قدر يلعب في المستويات التي لعبت فيها، وكنت النجم الأول في توتنهام وأياكس، وأمتلك إمكانيات تفوق أي لاعب في مصر".

واختتم ميدو حديثه قائلا: "أنا أفضل من محمد صلاح ككورة، ولكن صلاح تفوق عليا في الشخصية والحفاظ على نفسه، أما أنا قصرت في حق نفسي أثناء التواجد في أوروبا".