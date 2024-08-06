بعد تحقيق برونزية.. استقبال رسمي للبطل الأولمبي محمد السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفداً رسمياً من الوزارة لاستقبال وتقديم التهنئة القلبية إلي البطل الاوليمبي محمد السيد، بعد التتويج بميدالية برونزية تاريخية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في باريس خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.

وتمكن محمد السيد من الفوز في مباراة الميدالية البرونزية على حساب نظيره بطل المجر بنتيجة 8-7 ليحصد بذلك المركز الثالث ويقتنص أول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس 2024.

وقال وزير الشباب والرياضة في رسالته للاعب وفقا للمركز الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة: "أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، بدءً من الأسرة، ومروراً بالمدربين والاتحاد، ووصولاً إلى كل من قدم الدعم والتشجيع للبطل، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة، وهو دليل على أن العمل الجماعي يؤتي ثماره.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره واعتزازه ببطل السلاح المصري، وبالمستوي الفني الذي ظهر به خلال الأوليمبياد، بفضل المنظومة الرياضية المصرية الناجح.

وأشار وزير الرياضة إلى أن هذا الإنجاز الذي حققه اللاعب محمد السيد هو دليل على أن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في مستقبل شبابنا ووطننا، لافتاً أن الدولة المصرية تسعى جاهدةً لتوفير كل الإمكانيات التي تساعد رياضيينا على تحقيق أحلامهم وتقديم أفضل ما لديهم.

اقرأ أيضا:

ميدالية قريبة.. جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم