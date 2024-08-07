موعد أول مباراة لـ مبابي مع ريال مدريد

يستعد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني للمشاركة مع الملكي خلال الفترة المقبلة.

ووصل مبابي إلى العاصمة مدريد من أجل الانضمام إلى معسكر الريال استعدادًا للموسم الجديد، علمًا بأن المعسكر الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية سوف ينتهي يوم الأربعاء بعد هاية مواجهة تشيلسي الإنجليزي.

وكان ريال مدريد قد أعلن تعاقده بشكل رسمي مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقام بتقديمه في ملعب سانتياجو برنابيو، أمام 80 ألف متفرج، في حفل أسطوري شهد تواجد أساطير النادي الملكي.

ومن المقرر أن ينضم كيليان مبابي إلى تدريبات ريال مدريد بداية من اليوم الأربعاء بشكل فردي، في انتظار عودة بعثة الفريق الملكي من الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يكون أول ظهور لـ مبابي مع ريال مدريد أمام أتلانتا الإيطالي، في كأس السوبر الأوروبي، يوم السادس عشر من أغسطس الجاري في بولندا.

جدير بالذكر أن مبابي تغيب عن معسكر ريال مدريد في الولايات المتحدة، بسبب عطلته الصيفية التي حصل عليها بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2024.