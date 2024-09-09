تعرف على سر صدمة أنشيلوتي مع ريال مدريد قبل مواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لصدمة كبيرة قبل مواجهة ريال سوسيداد، على ملعب أنويتا، يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.



وتمكن الأحداث التى يتعرض لها مدرب ريال مدريد هى أن منتخب البرازيل ستواجه باراجواي فجر الأربعاء المقبل، وبعد المباراة، سيعود الثلاثي البرازيلي إلى مدريد.

وبحسب العديد من التقارير الصحفية ان أنشيلوتي لن يتمكن من منح الثلاثي البرازيلي أي راحة قبل مواجهة ريال سوسيداد، خاصة في ظل أزمة الإصابات التي يعاني منها الميرنجي

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أكثر ما يشغل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حاليا، هو تأخر وصول الثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإندريك، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ولن يصل الثلاثي البرازيلي إلى ريال مدريد قبل يوم الخميس المقبل، أي قبل يومين فقط من مواجهة ريال سوسيداد.

